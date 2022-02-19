С. Фёдоров рассказал, кто сыграет в воротах сборной России по хоккею в финале Олимпиады

Тренер сборной России по хоккею Сергей Фёдоров поделился ожиданиями перед финалом Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией, а также прокомментировал полуфинальную встречу со Швецией (2:1 Б).
«С вратарём на финал определились? Предполагаю, это, конечно же, мистер Федотов. А других новостей я не слышал. Насколько более зрелым он вернётся в клуб после такого турнира? Отвечу на этот вопрос после Олимпиады. Сейчас мы все принадлежим сборной России, переживаем и работаем на сборную России. Клубные вопросы хотел бы оставить на после Олимпиады.
Три ключевых гола забили Слепышев и Карнаухов? Рад за ребят, но к чему вы ведёте? Больше ждали такого от других? Случилось так, как случилось. Конечно, хотели бы, чтобы у нас во всех тройках были бомбардиры, но на данный момент рад за ребят. Продолжаем искать варианты, о которых мы мечтаем. Эта тройка начинает и заканчивает каждый период, это говорит о том, что тренерский штаб доверяет ей больше всех? Подробнее ответит Алексей Юрьевич, потому что пятёрки выпускает он. Мне кажется, они именно на этот момент свежие, поэтому так получается», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 19 февраля 2022
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