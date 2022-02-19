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Сергей Фёдоров объяснил, почему сборная России много лет неудачно играет с Финляндией

Сергей Фёдоров объяснил, почему сборная России много лет неудачно играет с Финляндией
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Тренер сборной России по хоккею Сергей Фёдоров поделился ожиданиями перед финалом Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией, а также прокомментировал слова наставника Суоми Юкки Ялонена.

«Много лет с финнами играем плохо, начиная с поражения в Турине? Финская команда очень организованная, без шайбы играет очень чётко в обороне. Есть мастера, играет целой пятёркой. Нельзя расслабляться, сбавлять темп, надо держать ногу на педали газа, всё время двигаться. И, конечно, нужно играть в такой хоккей, который показывали на Кубке Первого канала: идти вперёд, контролировать шайбу, форчек, играть плотно, агрессивно. Тренерский штаб сборной России знает, как обыгрывать финнов? Тогда мы были игроками, прошло очень много лет. Определённый опыт остался, но сейчас мы в другой роли, другая ситуация. Конечно, мы знаем их, знаем, как надо работать.

Ялонен сказал, что отчасти согласен с тем, что сборная России — отражение Финляндии по стилю игры? Наверное, в каких-то моментах да. Маленькая площадка диктует определённые защитные действия. Думаю, не только две сборные из финала так играют — другие сборные играли в похожий хоккей, особенно без шайбы», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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