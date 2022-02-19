В финале Олимпийских игр — 2022 в Пекине сыграют 43 хоккеиста из КХЛ

В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в матч за золото попала сборная Финляндии.

В сборной России все 25 игроков выступают в КХЛ. У Финляндии таких хоккеистов 18: вратари Харри Сятери («Сибирь»), Франс Туохимаа («Нефтехимик»), Юхо Олкинуора («Металлург»); защитники: Микко Лехтонен (СКА), Никлас Фриман, Петтери Линдбом (оба – «Йокерит»), Вилле Покка («Авангард»), Валттери Кемиляйнен («Витязь»); нападающие Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд (все – «Салават Юлаев»), Миро Аалтонен, Нико Оямяки (оба – «Витязь»), Леонид Комаров, Йоонас Кемппайнен (оба – СКА), Ханнес Бьёрнинен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен (все – «Йокерит»).

Таким образом, в финальный матч Олимпийских игр пробилось 43 игрока из КХЛ.

Напомним, в своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0. Во второй половине первого периода финнов вперёд вывел Сакари Маннинен. На последней минуте третьего игрового отрезка голом в пустые ворота точку в матче поставил Харри Песонен.



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