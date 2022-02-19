Фетисов — о современном хоккее: для меня это уже не хоккей. Киберспорт получается такой

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сравнил современный хоккей с киберспортом, поделившись мнением о современных правилах игры.



«Действительно ли хоккей стал помягче? Ну да, сегодня какие-то удаления дают… Раньше я как защитник искал возможность применить такой силовой приём, потому что в этом и прелесть. Ты к этому готовишься, чтобы применить на открытом льду силовой приём, надо для этого дополнительно кататься, уметь маневрировать, поймать момент. Это же тоже риски, связанные с удалениями и с тем, что ты промахнёшься. И человек убежит, разобьёт тебе голову. А сейчас чуть тронут — уже…

Для меня это уже не хоккей. Такая тоже игра… Дистанционная. Киберспорт получается такой. Бесконтактный. Можешь ни разу не держать клюшку в руках, а стать чемпионом мира по хоккею. В киберспорте. Тоже прикольно, на самом деле», — сказал Фетисов в эфире радио «Комсомольская правда».