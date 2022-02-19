Одноклубник Овечкина рассказал, что выделяет Александра на фоне остальных хоккеистов
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился мнением о российском капитане команды Александре Овечкине.
«Единственное, чего ты никогда не хочешь, — это колебаться. Порой ребята задумываются: «Должен ли я сделать это или нет?» Овечкин же никогда не колеблется. Он знает, что сделает с шайбой, ещё до того, как получит её», — приводит слова Эллера The Athletic.
Напомним, в текущем сезоне российский капитан «Вашингтона» принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу, суммарно набрав 62 очка. Овечкин занимает четвёртое место в списке лучших снайперов сезона НХЛ и пятое — в списке лучших бомбардиров.
Новость по темеОвечкин повторил достижение Уэйна Гретцки
Комментарии
- 19 февраля 2022
-
17:30
-
17:10
-
17:08
-
17:05
-
16:50
-
16:49
-
16:30
-
16:09
-
16:00
-
15:51
-
15:18
-
14:57
-
14:33
-
14:05
-
13:46
-
13:22
-
13:00
-
12:46
-
12:44
-
12:38
-
12:36
-
12:22
-
11:56
-
11:29
-
11:04
-
10:45
-
10:31
-
10:22
-
10:16
-
10:00
-
09:43
-
09:20
-
08:57
-
08:35
-
08:00
Партнерский контент