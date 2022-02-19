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Одноклубник Овечкина рассказал, что выделяет Александра на фоне остальных хоккеистов

Одноклубник Овечкина рассказал, что выделяет Александра на фоне остальных хоккеистов
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился мнением о российском капитане команды Александре Овечкине.

«Единственное, чего ты никогда не хочешь, — это колебаться. Порой ребята задумываются: «Должен ли я сделать это или нет?» Овечкин же никогда не колеблется. Он знает, что сделает с шайбой, ещё до того, как получит её», — приводит слова Эллера The Athletic.

Напомним, в текущем сезоне российский капитан «Вашингтона» принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу, суммарно набрав 62 очка. Овечкин занимает четвёртое место в списке лучших снайперов сезона НХЛ и пятое — в списке лучших бомбардиров.

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