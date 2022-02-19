«Хоккей невысокого уровня». Ларионов поделился мнением о турнире Олимпиады без игроков НХЛ

Бывший главный тренер молодёжной сборной России и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов рассказал, насколько интересен хоккей на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) без участия хоккеистов НХЛ.

«Вот здесь я, конечно, могу сказать, что хоккей невысокого уровня. Но что есть, то есть. Всегда хочется видеть эволюцию игры там, где играют лучшие против лучших. Поэтому безусловно, что без участия НХЛ игра проигрывает в плане накала, мастерства, скоростей. Тем не менее здесь мы открыли несколько молодых игроков, как в составе сборной России, так и среди канадцев, также хороший молодой парень играет за сборную Словакии. Но в целом три-четыре человека — это мало, потому что из-за отсутствия НХЛ все команды очень старые. Конечно, уровень НХЛ гораздо выше, чем то, что мы видим здесь», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.