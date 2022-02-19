Плющев — о финале с Финляндией: надо искать счастье в атаке, а не играть в закрытый хоккей

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от финального матча олимпийского турнира по хоккею, в котором сыграют сборные России и Финляндии.

«Шансы есть всегда. Всё будет зависеть от дисциплины. Игра в обороне и вратарь многое решат. У финнов очень опытная команда. Будет очень тяжело.



Искать радость надо у чужих ворот. Не стоит доводить до овертайма. Надо что-то делать впереди, а не играть в закрытый хоккей. Закрываться не надо. Мы никогда не играли в такой закрытый хоккей.



Если не выиграем золото, это не будет провалом. Займём место, которое заслуживаем. Ребята уже и так сделали многое, серебро в кармане. Надо смотреть глубже, перестраивать хоккей системно», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.