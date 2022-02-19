Юрзинов-мл. — об игре Федотова на Олимпиаде: он по праву первый номер сборной России

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший поделился мнением об игре голкипера сборной России Ивана Федотова.
«На протяжении всей игры были хорошие скорости, движение. Самоотверженную и хорошую игру показали обе команды. Матч был достоин полуфинала. Мы попали в непростую ситуацию, у шведов были неплохие моменты в овертайме, но сборная России сыграла хорошо, самоотверженно. В плане психологии буллит Егора Яковлева имел решающее значение, но нельзя не отметить и победный буллит молодого Арсения Грицюка. Хотелось бы отметить игру Вани Федотова, он вырос во вратаря высокого уровня, я его хорошо помню по Челябинску, где он выиграл конкуренцию за место основного вратаря. Считаю, что он по праву стал первым номером в сборной России.
В целом хорошая командная игра, сейчас многие команды играют в одном ключе. Финны, наша команда, где-то даже датчане. Наверное, не хватает зрелищности, голов, но на сегодняшний день важен результат. В матче со шведами важный гол забил Антон Слепышев, в силовой манере, здорово вылез и разобрался в ситуации. Антон последние несколько лет прогрессирует. Помню, когда я работал в Уфе, он три года играл в «Салавате Юлаеве», в последний сезон в Уфе он уже вышел на ведущую роль. В «Эдмонтоне» не всё получилось, наверное. Но теперь Антон один из лидеров ЦСКА, забрасывающий важные шайбы на Олимпиаде», – сказал Юрзинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 19 февраля 2022
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