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Чайковски ответил на вопрос, должен ли Слафковски стать MVP Олимпиады-2022

Чайковски ответил на вопрос, должен ли Слафковски стать MVP Олимпиады-2022
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Защитник сборной Словакии Михал Чайковски поделился эмоциями после победы над сборной Швеции в матче за третье место на Олимпиаде-2022.

«Первая медаль в истории сборной на Олимпиадах? Это очень много значит для нас, все очень рады и счастливы. Даже не знаю, что сказать. Это невероятно для Словакии.

Должен ли Слафковски стать MVP? Да», – передаёт слова Чайковски корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, 17-летний форвард Юрай Слафковски оформил дубль в матче за третье место, а всего забросил семь шайб на турнире. Он единолично возглавляет снайперскую гонку и делит первое место в списке бомбардиров с тремя хоккеистами.

Отметим, ранее лучшим результатом словаков на Олимпиаде было четвёртое место в Ванкувере в 2010 году.

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