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Духовник сборной России отслужит ночную литургию перед финальным матчем с Финляндией

Духовник сборной России отслужит ночную литургию перед финальным матчем с Финляндией
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Завтра, 20 февраля, в 7:10 мск сборная России по хоккею сыграет финальный матч на Олимпиаде в Пекине с командой Финляндии.

«Сегодня, завершая этот богослужебный цикл, совершив молебен в часовне, отслужу литургию, и она будет в ночное время. Потому что завтра утром уже приготовления к финалу. Мы ожидаем его. Сегодня, пересекаясь с хоккеистами, тренерами, администраторами команды, мы и вчерашнюю игру вспоминали. И, конечно, это и усилия, и огромные труды, но знаете, что мне сказали те, кто были там на лавочке? Мы все молились!

В предстоянии этой большой семьи, где каждый ведает того, кто создал его, мы на любой стороне этой площадки были вместе, были в единстве и, бог даст, завтра будем также в единстве, и остальное, с помощью божьей, в наших руках. Помоги нам господь!» – цитирует духовника сборной, протоиерея Андрея Алексеева ТАСС.

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