Прошкин: сборной России в финале Олимпиады надо играть без удалений — финны могут поплыть

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился ожиданиями от финального матча Олимпиады, в котором сборная России сыграет с Финляндией.
«У сборной России точно есть шансы в финале. Моё мнение: 50 на 50. Если сравнивать сборные, то Финляндия лучше выглядит в нападении, как и лучше играет в большинстве. Многое будет зависеть от настроя. Если наши сыграют дисциплинированно и без ненужных удалений, то очень большой шанс выиграть.
Мы же не слабые соперники, чтобы подстраиваться под финнов — надо играть в свою игру. Если в предварительном турнире игра не очень впечатлила, то вот игра со шведами очень понравилась. Наши сыграли правильно, были дисциплинированны, хороши в нападении и практически не дали шансов шведам у своих ворот. Если наши игроки, умеющие играть агрессивно и жёстко, покажут себя — всё получится. Самое главное, играть без удалений — финны могут поплыть», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
- 19 февраля 2022
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