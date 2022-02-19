Капитан «Далласа» оштрафован НХЛ за то, что облил водой соперника

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн оштрафован на $ 5 тыс. за неспортивное поведение в матче с «Чикаго Блэкхоукс», сообщает NHL News в «Твиттере». Это максимально допустимый штраф за такое нарушение.

Хоккеист, сидя на скамейке, брызнул водой в проезжающего мимо игрока соперника – Маккензи Энтвистла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте NHL News.

Напомним, встреча завершилась победой «Далласа» по буллитам (1:0).

В текущем сезоне Бенн провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 очка: забросил 12 шайб и отдал 11 результативных передач.

«Даллас» после 48 игр с 56 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции.

Ближайший матч «Даллас» проведёт 21 февраля с «Аризоной Койотс».