Крылов провёл благотворительный матч в свитере Толчинского
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19 февраля в Санкт-Петербурге прошёл благотворительный хоккейный матч, в котором приняли участие председатель Совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов и экс-игрок «Авангарда», участник Олимпийских игр-2014 в составе сборной России по хоккею Никита Никитин и другие. По итогам матча благотворительная помощь будет оказана омским медицинским учреждениям.
Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов провёл матч в свитере форварда команды Сергея Толчинского.
Ранее сообщалось, что у мероприятия были две цели: первая – благотворительность, вторая – поддержка сборной России в преддверии финала Олимпиады в Пекине.
Напомним, завтра, 20 февраля, в 7:10 мск сборная России встретится с командой Финляндии.
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