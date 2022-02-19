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Крылов провёл благотворительный матч в свитере Толчинского

Крылов провёл благотворительный матч в свитере Толчинского
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19 февраля в Санкт-Петербурге прошёл благотворительный хоккейный матч, в котором приняли участие председатель Совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов и экс-игрок «Авангарда», участник Олимпийских игр-2014 в составе сборной России по хоккею Никита Никитин и другие. По итогам матча благотворительная помощь будет оказана омским медицинским учреждениям.

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов провёл матч в свитере форварда команды Сергея Толчинского.

Ранее сообщалось, что у мероприятия были две цели: первая – благотворительность, вторая – поддержка сборной России в преддверии финала Олимпиады в Пекине.

Напомним, завтра, 20 февраля, в 7:10 мск сборная России встретится с командой Финляндии.

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