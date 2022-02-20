Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Виннипег»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Зак Хайман, Кайлер Ямамото, Коннор Макдэвид и Дарнелл Нурс. За «Виннипег» забивали Адам Лаури и Кайл Коннор. Российский нападающий Евгений Свечников не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал пятую победу подряд. «Виннипег», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед кряду.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Виннипег» сыграет с «Калгари Флэймз». Матчи пройдут 21 и 22 февраля соответственно.