Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Виннипег»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Зак Хайман, Кайлер Ямамото, Коннор Макдэвид и Дарнелл Нурс. За «Виннипег» забивали Адам Лаури и Кайл Коннор. Российский нападающий Евгений Свечников не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Эдмонтон» одержал пятую победу подряд. «Виннипег», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед кряду.
В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Виннипег» сыграет с «Калгари Флэймз». Матчи пройдут 21 и 22 февраля соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2022, воскресенье. 00:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Бэрри, Макдэвид) – 12:17' (5x4) 0:2 Ямамото (Макдэвид) – 27:46' (5x5) 0:3 Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри) – 30:50' (4x4) 1:3 Лаури (Тонинато) – 50:45' (4x5) 2:3 Коннор (Моррисси, Уилер) – 54:38' (5x4) 2:4 Нурс – 59:57' (en)
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