Павел Бучневич признан лучшим игроком матча с «Торонто». Он отметился дублем

26-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3), который состоялся в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена».

Бучневич в этой игре провёл на льду 18 минут 18 секунд и отметился дублем, заработав коэффициент полезности «+1». Таким образом, российский нападающий продлил результативную серию до пяти матчей, в которых он набрал девять (3+6) очков.

Всего в текущем сезоне Павел принял участие в 43 встречах, отметившись 45 (18+27) результативными действиями при коэффициенте полезности «+19».

Напомним, «Сент-Луис Блюз» с 64 очками в 49 матчах занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.