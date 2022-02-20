Павел Бучневич признан лучшим игроком матча с «Торонто». Он отметился дублем
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26-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3), который состоялся в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена».
Бучневич в этой игре провёл на льду 18 минут 18 секунд и отметился дублем, заработав коэффициент полезности «+1». Таким образом, российский нападающий продлил результативную серию до пяти матчей, в которых он набрал девять (3+6) очков.
Всего в текущем сезоне Павел принял участие в 43 встречах, отметившись 45 (18+27) результативными действиями при коэффициенте полезности «+19».
Напомним, «Сент-Луис Блюз» с 64 очками в 49 матчах занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
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