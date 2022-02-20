Тренер «Питтсбурга» восхитился Андреем Свечниковым

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высоко оценил ближайшего соперника своей команды — «Каролину», в составе которой выделил в том числе российского нападающего Андрея Свечникова.



«Последний раз мы с ними играли еще до пандемии. Мир с тех пор сильно изменился, в том числе хоккейный, однако одна вещь осталась константой: «Каролина» — чертовски хорошая команда. У «Харрикейнз» очень сбалансированная атака и очень мобильная оборона, они блестяще выучены и не дают сопернику свободы ни в одной из трёх зон. При этом у них в составе есть игроки, которых хоккейный мир начинает признавать, как настоящих звёзд: (Себастьян) Ахо, (Андрей) Свечников, (Джейкоб) Славин… Они по-настоящему классные игроки, и они продолжают прогрессировать», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.



Матч «Питтсбурга» с «Каролиной» пройдёт в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 21:00 по мск.



В текущем сезоне Андрей Свечников провёл в НХЛ 45 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 25 результативных передач.

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