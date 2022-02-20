Россия обыгрывает Финляндию после первого периода в финальном матче Олимпиады

В эти минуты в Пекине (Китай) на арене «Центральный» проходит финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречаются сборные России и Финляндии. На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, счёт – 1:0 в пользу России.
На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счёт в матче.
Напомним, сборная России стала олимпийским чемпионом на предыдущих Играх. В финале Олимпиады в Пхёнчхане-2018 россияне победили команду Германии.
По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – команде Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ), однако это не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места. В плей-офф Россия обыграла Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).
Финляндия дошла до финала без поражений. Финны в плей-офф выиграли у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).
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