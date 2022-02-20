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Сборная России по хоккею реализовала большинство, Федотов отразил 15 бросков за период

Сборная России по хоккею реализовала большинство, Федотов отразил 15 бросков за период
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В эти минуты в Пекине (Китай) на арене «Центральный» проходит финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречаются сборные России и Финляндии. На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, счёт – 1:0 в пользу России.

Сборная Финляндии нанесла 15 бросков в створ ворот, у России – семь. Вратарь Иван Федотов отразил все броски соперника. Каждая из национальных команд получила по две минуты штрафа. Сборная России реализовала своё большинство. На 8-й минуте Михаил Григоренко забил с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова.

По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – команде Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ), однако это не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места. В плей-офф Россия обыграла Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).

Финляндия дошла до финала без поражений. Финны в плей-офф выиграли у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).

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