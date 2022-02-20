Овечкин опубликовал видео, где смотрит финал Олимпиады-2022 Россия – Финляндия

В эти минуты в Пекине (Китай) на арене «Центральный» проходит финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречаются сборные России и Финляндии. На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, счёт – 1:0 в пользу России.

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в «сториз» в «Инстаграме» опубликовал видео, где смотрит финальный матч Олимпиады-2022. Видео доступно на странице Александра в «Инстаграм».

На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счёт в матче.



Напомним, сборная России стала олимпийским чемпионом на предыдущих Играх. В финале Олимпиады в Пхёнчхане-2018 россияне победили команду Германии.



По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – команде Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ), что не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места. В плей-офф Россия обыграла Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).



Финляндия дошла до финала без поражений. Финны в плей-офф выиграли у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).