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ОКР показал шайбы, которые подготовили специально для финала Олимпиады-2022

ОКР показал шайбы, которые подготовили специально для финала Олимпиады-2022
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В эти минуты в Пекине (Китай) на арене «Центральный» проходит финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречаются сборные России и Финляндии. На момент написания новости идёт 25-я минута, счёт равный – 1:1 (1:0, 0:1).

Олимпийский комитет России в телеграм-канале показал шайбы, которыми играют в финале турнира. Их подготовили специально к финальному матчу.

На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счёт в матче.

На 25-й минуте защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Пока сравнял счёт. Его ассистентами стали Ханнес Бьёрнинен и Атте Охтамаа.

Напомним, сборная России стала олимпийским чемпионом на предыдущих Играх. В финале Олимпиады в Пхёнчхане-2018 россияне победили команду Германии.

По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – команде Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ), однако это не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места. В плей-офф Россия обыграла Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).

Финляндия дошла до финала без поражений. Финны в плей-офф выиграли у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).

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