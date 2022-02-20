Дмитрий Орлов пожелал удачи сборной России в финале Олимпиады

В эти минуты в Пекине (Китай) на арене «Центральный» проходит финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречаются сборные России и Финляндии. На момент написания новости идёт 31-я минута, счёт равный – 1:1 (1:0, 0:1).



Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов опубликовал в «сториз» в «Инстаграме» видео, как он смотрит матч и написал «Удачи», отметив аккаунт сборной России. Видео доступно в инстаграм-аккаунте хоккеиста.

На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счёт в матче.



На 25-й минуте защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Пока сравнял счёт. Его ассистентами стали Ханнес Бьёрнинен и Атте Охтамаа.

Напомним, сборная России стала олимпийским чемпионом на предыдущих Играх. В финале Олимпиады в Пхёнчхане-2018 россияне победили команду Германии.

По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – команде Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ), однако это не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места. В плей-офф Россия обыграла Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).



Финляндия дошла до финала без поражений. Финны в плей-офф выиграли у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).