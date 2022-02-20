Сборная Финляндии по хоккею нанесла на семь бросков больше, Россия чаще удаляется

В эти минуты в Пекине (Китай) на арене «Центральный» проходит финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречаются сборные России и Финляндии. На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счётв матче равный – 1:1 (1:0, 0:1).



Сборная Финляндии по хоккею нанесла 21 бросок, у России – 14. Финны удалились лишь один раз и получили две штрафные минуты. У россиян – четыре штрафные минуты.



По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – команде Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ), однако это не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места. В плей-офф Россия обыграла Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).



Финляндия дошла до финала без поражений. Финны в плей-офф выиграли у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).