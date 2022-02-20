В перерыве матча «Ванкувер» – «Анахайм» прошли собачьи бега на льду
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Сегодня, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4 (3:0, 3:2, 1:2).
В перерыве матча на лёд вышли собаки с хозяевами. Для животных были организованы собачье бега. Отметим, что у каждой собаки была своя дорожка, сделанная с помощью графических средств.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Ванкувер Кэнакс».
В этой встрече в составе хозяев отличились Теннер Пирсон, Элиас Петтерсон, Конор Гарланд и Куинн Хьюз. У «Анахайма» голами отметились Трой Терри, Николя Делорье (дубль), Рикард Ракелль, Адам Хенрик (дубль) и Сэм Стил.
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