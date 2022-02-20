Сборная Финляндии по хоккею стала девятой командой в истории, выигравшей Олимпиаду

В Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады.



Сборная Финляндии впервые победила на Олимпийских играх. Это позволило ей стать девятой командой, завоёвывавшей золото турнира. Прежде это удавалось Канаде (девять раз), СССР (семь раз), России (один раз – в 2018), Великобритании (один раз – 1936), США (два раза – 1960 и 1980), Швеции (два раза – 1994, 2006), Чехии (один раз – 1998) и Объединённой команде республик бывшего СССР (один раз – 1992)…



Напомним, по пути к финалу сборная России на групповом этапе сначала переиграла Швейцарию (1:0), потом одолела Данию (2:0), а в заключительном матче уступила Чехии (5:6 ОТ). В четвертьфинале подопечные Алексея Жамнова во второй раз победили датчан. В полуфинале сборная России в серии буллитов сломила сопротивление Швеции (2:1 Б).



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