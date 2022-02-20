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Сборная Финляндии по хоккею нанесла на 14 бросков больше России в финале Олимпиады

Сборная Финляндии по хоккею нанесла на 14 бросков больше России в финале Олимпиады
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Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Сборная Финляндии по хоккею нанесла 31 бросок в створ ворот соперника, у России – 17. Россияне получили за матч шесть штрафных минут, финны – две.

По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – команде Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ), однако это не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места. В плей-офф Россия обыграла Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).

Финляндия дошла до финала без поражений. Финны в плей-офф выиграли у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).

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