Губерниев: финны возили Россию почти весь финал. С таким хоккеем Олимпиаду не выигрывают

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).



«Финляндия победила по делу. Играли лучше нас. В хоккей в атаке на этом турнире Россия не играла. Вратарь классный, стелились, по самоотдаче вопросов нет. Мастерства нам не хватило. С таким хоккеем Олимпиаду не выигрывают.



К тренеру всегда есть вопросы, но у нас такой состав. Такой уровень КХЛ. Почти весь финал нас возили — ни отдать, ни принять. Заслуженное серебро, но к игре масса вопросов», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча закончилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).