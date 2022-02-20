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Губерниев: финны возили Россию почти весь финал. С таким хоккеем Олимпиаду не выигрывают

Губерниев: финны возили Россию почти весь финал. С таким хоккеем Олимпиаду не выигрывают
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Финляндия победила по делу. Играли лучше нас. В хоккей в атаке на этом турнире Россия не играла. Вратарь классный, стелились, по самоотдаче вопросов нет. Мастерства нам не хватило. С таким хоккеем Олимпиаду не выигрывают.

К тренеру всегда есть вопросы, но у нас такой состав. Такой уровень КХЛ. Почти весь финал нас возили — ни отдать, ни принять. Заслуженное серебро, но к игре масса вопросов», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча закончилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

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