«Хлопаем и радуемся второму месту». Михайлов оценил серебро ОИ сборной России по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией со счётом 1:2.

«Надо поблагодарить команду за то, что она дошла до финала Олимпийских игр, билась от начала до конца. У ребят было огромное желание выиграть золотые медали, но сегодня сборная России — серебряный медалист.



Серебряные медали — это тоже хороший результат. Все хотели золото, но не получилось. Я уже говорил: если мы завоюем серебряные медали, то будем хлопать и радоваться. Если золотые — будем носить на руках. Сегодня хлопаем и радуемся второму месту», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.