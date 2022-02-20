«Хлопаем и радуемся второму месту». Михайлов оценил серебро ОИ сборной России по хоккею
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией со счётом 1:2.
«Надо поблагодарить команду за то, что она дошла до финала Олимпийских игр, билась от начала до конца. У ребят было огромное желание выиграть золотые медали, но сегодня сборная России — серебряный медалист.
Серебряные медали — это тоже хороший результат. Все хотели золото, но не получилось. Я уже говорил: если мы завоюем серебряные медали, то будем хлопать и радоваться. Если золотые — будем носить на руках. Сегодня хлопаем и радуемся второму месту», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Комментарии
- 20 февраля 2022
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:11
-
10:09
-
10:08
-
10:07
-
10:04
-
10:03
-
09:58
-
09:58
-
09:57
-
09:55
-
09:55
-
09:48
-
09:48
-
09:44
-
09:42
-
09:42
-
09:39
-
09:38
-
09:33
-
09:32
-
09:32
-
09:29
-
09:29
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
09:22
-
09:21
-
09:20
-
09:19
-
09:05
-
08:58
Партнерский контент