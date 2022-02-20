Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хлопаем и радуемся второму месту». Михайлов оценил серебро ОИ сборной России по хоккею

«Хлопаем и радуемся второму месту». Михайлов оценил серебро ОИ сборной России по хоккею
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией со счётом 1:2.

«Надо поблагодарить команду за то, что она дошла до финала Олимпийских игр, билась от начала до конца. У ребят было огромное желание выиграть золотые медали, но сегодня сборная России — серебряный медалист.

Серебряные медали — это тоже хороший результат. Все хотели золото, но не получилось. Я уже говорил: если мы завоюем серебряные медали, то будем хлопать и радоваться. Если золотые — будем носить на руках. Сегодня хлопаем и радуемся второму месту», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме
Сборная России по хоккею во второй раз в истории потерпела поражение в финале Олимпиады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022