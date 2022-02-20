Сборная России потерпела шесть поражений в восьми матчах с Финляндией на Олимпиадах

В Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, став победителем Олимпиады.

Это поражение стало для россиян шестым в восьми матчах с Финляндией Олимпийских играх.



Россияне дважды обыграли Суоми на Олимпиаде 1998 года в Нагано (Япония): 4:3 — в группе и 7:4 — в полуфинале. Разница шайб в восьми матчах составляет — 14:28.



Отметим, что за шесть матчей, в которых сборная России уступила Финляндии, россияне смогли забросить лишь три шайбы (0:5 — в группе и 0:4 — в матче за бронзу на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере (Норвегия); 1:3 — в группе Олимпиады-2002 года в Солт-Лейк-Сити (США); 0:4 — в полуфинале в 2006 году в Турине (Италия), 1:3 — в четвертьфинале в 2014 году в Сочи (Россия); а теперь и 1:2 в финале турнира в Пекине).