Журналист The Hockey News: борьба России в финале ОИ будет подвергнута жёсткой критике

Журналист The Hockey News Стивен Эллис поделился мнением об игре сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022, которая в эти дни проходит в Пекине.

«В конце концов России просто не хватило. Всего 14 голов в 7 играх. Ни одного от Гусева и Шипачёва. У Григоренко всего одно очко. Усилия команды в игре за золотую медаль будут подвергнуты жёсткой критике. Броски в створ: 31-17 в пользу Финляндии, 10-3 в третьем периоде», – написал Эллис в «Твиттере».

Напомним, в финальном матче россияне вели в счёте. На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счёт в матче.



На 25-й минуте защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Покка сравнял счёт. Его ассистентами стали Ханнес Бьёрнинен и Атте Охтамаа.



На 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьорнинен впервые в матче вывел финнов вперёд, забив с передач Марко Анттилы и Атте Охтамаа.