Михайлов объяснил, чего не хватило России в финале с Финляндией в борьбе за золото ОИ
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Почему не получилось завоевать золотые медали? На все вопросы должен ответить тренерский штаб. Нам всё видно, но по тактике, индивидуальному мастерству и действиям всех игроков в обороне и атаке нужно послушать, что скажет тренерский штаб. В финале не хватило забитых голов, действий в атаке», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча закончилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
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