«Совершенно безумный турнир от «львов»!» «Йокерит» поздравил сборную Финляндии с золотом
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Хоккейный клуб «Йокерит», выступающий в КХЛ, на своей странице в «Твиттере» поздравил сборную Финляндии по хоккею с первой в истории победой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Совершенно безумный турнир от «львов»! В финале Бьёрнинен и Анттила забили голы и были надёжными. Фриман, Линдбом и Пакаринен также сыграли большую роль, как обычно. Поздравляем всю команду с историческим достижением!» — говорится в сообщении.
Напомним, в Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпийских игр.
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