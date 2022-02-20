Терещенко — о поражении в финале ОИ: российский хоккей давно в глубокой попе

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко подвёл итоги мужского олимпийского турнира по хоккею, где сборная России заняла второе место.

«Всё по делу. Всю Олимпиаду сборная играла вот так блекло, кроме матча с чехами. Почти никого из нападающих не было видно: Воронков, Грицюк, Слепышев да Ткачёв. Ну и Федотов молодец. Тренерский штаб здесь не виноват. Это уровень наших игроков. У финнов он просто выше, они были сильнее.



В третьем периоде моментов у Финляндии было больше. Они были ближе к третьему голу, чем мы — ко второму. Нам надо развивать молодёжь. Потому наш хоккей давно в глубокой попе, мягко говоря. А так — молодцы. Поздравляю всех с серебром», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.