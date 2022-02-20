Терещенко — о поражении в финале ОИ: российский хоккей давно в глубокой попе
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко подвёл итоги мужского олимпийского турнира по хоккею, где сборная России заняла второе место.
«Всё по делу. Всю Олимпиаду сборная играла вот так блекло, кроме матча с чехами. Почти никого из нападающих не было видно: Воронков, Грицюк, Слепышев да Ткачёв. Ну и Федотов молодец. Тренерский штаб здесь не виноват. Это уровень наших игроков. У финнов он просто выше, они были сильнее.
В третьем периоде моментов у Финляндии было больше. Они были ближе к третьему голу, чем мы — ко второму. Нам надо развивать молодёжь. Потому наш хоккей давно в глубокой попе, мягко говоря. А так — молодцы. Поздравляю всех с серебром», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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