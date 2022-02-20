Крикунов: Жамнов никогда не тренировал, серебро ОИ — хороший результат

Бывший главный тренер сборной России, ныне наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов отреагировал на поражение национальной команды по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Да как оценивать этот турнир… Если учесть, что Жамнов никогда не тренировал, то серебро — хороший результат. Чехарда с тренерами на Олимпиаде: то один, то второй, то третий — не сделала лучше. Жамнов оказался заложником ситуации.
Игра сегодня была интересной и бескомпромиссной. Ребята бились, боролись и сражались. Ещё перед финалом я говорил, что если финны выйдут вперёд, то будет очень сложно забить им, взломать оборону.
Думаю, немного не разобрались в тактическом вопросе. Надо было сыграть чуть активнее, когда противник владел шайбой. Нельзя было давать финнам начинать атаку. Сегодня, видимо, не наш день», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча закончилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
- 20 февраля 2022
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