Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: Жамнов никогда не тренировал, серебро ОИ — хороший результат

Крикунов: Жамнов никогда не тренировал, серебро ОИ — хороший результат
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России, ныне наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов отреагировал на поражение национальной команды по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Да как оценивать этот турнир… Если учесть, что Жамнов никогда не тренировал, то серебро — хороший результат. Чехарда с тренерами на Олимпиаде: то один, то второй, то третий — не сделала лучше. Жамнов оказался заложником ситуации.

Игра сегодня была интересной и бескомпромиссной. Ребята бились, боролись и сражались. Ещё перед финалом я говорил, что если финны выйдут вперёд, то будет очень сложно забить им, взломать оборону.

Думаю, немного не разобрались в тактическом вопросе. Надо было сыграть чуть активнее, когда противник владел шайбой. Нельзя было давать финнам начинать атаку. Сегодня, видимо, не наш день», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча закончилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Гол, который прибил Россию на Олимпиаде. Мы снова пострадали от двухметрового злого гения Гол, который прибил Россию на Олимпиаде. Мы снова пострадали от двухметрового злого гения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022