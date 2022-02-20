«Нет никаких эмоций, ничего не чувствую». Шипачёв – о поражении России в финале ОИ
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Нападающий сборной России Вадим Шипачёв прокомментировал поражение национальной команды по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Нет никаких эмоций, ничего не чувствую. Матч не оправдал наших надежд. В третьем периоде пропустили в первой смене, потом уже было тяжело взломать финскую оборону. Пытались отыграться, заводили шайбу в их зону… Мы ждали их ошибки, но они сыграли организованно», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
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