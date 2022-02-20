Грицюк – о поражении в финале Олимпиады: пустота сейчас. Нет никаких чувств

Нападающий сборной России Арсений Грицюк подвёл итоги мужского хоккейного олимпийского турнира в Пекине (Китай).



«Пустота сейчас. Нет никаких чувств. Обидное поражение, сейчас надо перезагрузиться и вернуться в клуб с новыми эмоциями. Мало бросали, мало наседали. Финны очень здоров сыграли в средней зоне, почти все атаки они рушили в средней зоне. Мы мало играли в зоне атаки», – передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, победный буллит Арсения Грицюка вывел сборную России в финал Олимпиады, гле россияне уступили Финляндии 1:2.

По ходу турнира до финала россияне проиграли только один матч — в третьем туре группового этапа, досрочно обеспечив себе первое место в квартете. Финны прошли турнир без поражений.