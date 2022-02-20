Игрок сборной Финляндии: никто не сможет отнять у нас первое золото Олимпиады в истории

Защитник сборной Финляндии по хоккею Сами Ватанен прокомментировал победу команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией со счётом 2:1.

«Первая золотая олимпийская медаль в истории финского хоккея — это нечто особенное, и никто никогда не сможет отнять её у нас», — приводит слова Ватанена североамериканский журналист Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 20 февраля в Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады. Это победа стала для Суоми первой в истории Олимпийских игр.