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М. Григоренко — о финале Олимпиады: всё шло по плану, а потом немного отступили после гола

М. Григоренко — о финале Олимпиады: всё шло по плану, а потом немного отступили после гола
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Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко прокомментировал поражение команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией со счётом 1:2.

«Проиграли, не тот результат, который все хотели. Недостаточно бросали, где-то лишнее удаление не заработали. Надо было больше лезть на ворота, играть агрессивнее в атаке. Все старались, боролись, выполняли тренерские установки.

Может, немного рано забили? Хорошо, что забили, вели после первого периода 1:0. Всё шло по плану, а потом, может, немного отступили после гола. Второй период неплохо сыграли, но они нас перебросали. Тут даже не качество, а количество бросков. В итоге они забили на один гол больше.

Почти весь турнир провёл в четвёртой тройке? В начале турнира у меня в первой тройке немного не получилось в плане реализации моментов. Какую роль тебе тренеры отводят, ту ты и стараешься выполнять. У кого-то получился лучше турнир, у кого-то хуже. Мы старались и приняли ту роль, которую нам отвели.

Мой сегодняшний гол? Выиграли вбрасывание, ребята поборолись. Паша Карнаухов здорово закрыл вратаря. У меня получился точный бросок», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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