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Юрзинов-мл.: в 3-м периоде сложилось такое впечатление, что Россия была немножко растеряна

Юрзинов-мл.: в 3-м периоде сложилось такое впечатление, что Россия была немножко растеряна
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Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший поделился мнением о финальном матче олимпийского турнира, где сборная России уступила Финляндии (1:2).

«Финны давно играют в этой системе, давно играют с этим тренером. В последние годы они показывают стабильные результаты на международной арене. Мы играли неплохо, старались, но финская команда была техничнее, хотя и по силовой борьбе, и по системе игры мы выглядели неплохо, но в финальном матче, конечно же, этого было недостаточно.

В третьем периоде, когда нужно было предпринимать финальные усилия, чтобы сравнять счёт, сложилось такое впечатление, что мы были немножко растерянны», – цитирует Юрзинова legalbet.

Напомним, после первого периода россияне вели в счёте 1:0, но затем пропустили по шайбе во втором и третьем периодах.

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