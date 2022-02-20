Карнаухов: удача на стороне финнов. Может быть, им было нужнее

Нападающий сборной России Павел Карнаухов прокомментировал поражение национальной команды по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Внутри, конечно, опустошение. Очень долго готовились. Разница в одну шайбу, как, наверное, и ожидалось. Это часть нашей спортивной составляющей. Удача на стороне финнов. Может быть, им было нужнее. Тут остаётся только принять.
Сейчас можно много чего говорить: повезло – не повезло, кто-то больше хотел – кто-то меньше хотел. Но только остаётся принять результат. Это медаль Олимпиады, серебро. Но мы были близки к золоту. Тяжело сейчас что-то сказать. Идём дальше», — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
- 20 февраля 2022
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