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Карнаухов: удача на стороне финнов. Может быть, им было нужнее

Карнаухов: удача на стороне финнов. Может быть, им было нужнее
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Нападающий сборной России Павел Карнаухов прокомментировал поражение национальной команды по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Внутри, конечно, опустошение. Очень долго готовились. Разница в одну шайбу, как, наверное, и ожидалось. Это часть нашей спортивной составляющей. Удача на стороне финнов. Может быть, им было нужнее. Тут остаётся только принять.

Сейчас можно много чего говорить: повезло – не повезло, кто-то больше хотел – кто-то меньше хотел. Но только остаётся принять результат. Это медаль Олимпиады, серебро. Но мы были близки к золоту. Тяжело сейчас что-то сказать. Идём дальше», — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

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