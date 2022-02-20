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Сборной Финляндии по хоккею вручили золотые медали Олимпийских игр. Фото

Сборной Финляндии по хоккею вручили золотые медали Олимпийских игр. Фото
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В Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады.

Федерация хоккея Финляндии на своей странице в «Твиттере» выложила фотографию с награждения национальной команды.

Сборная Финляндии впервые в истории выиграла Олимпиаду. Прежде наивысшим достижением финнов было серебро на Играх 1988 года в Калгари (Канада) и 2006 года в Турине (Италия).

Напомним, по пути к финалу сборная Финляндии на групповом этапе обыграла Словакию, Латвию и Швецию. В четвертьфинале Суоми одержали крупную победу над Швейцарией, в полуфинале «засушили» Словакию.

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