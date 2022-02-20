Жамнов отреагировал на слова Третьяка о продолжении работы в сборной России

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвёл итоги Олимпиады-2022.
«Поздравляю сборную Финляндии с победой на Олимпиаде. Команда довольно хорошо провела турнир, поздравляю финский тренерский штаб и игроков. У нашей сборной что-то не получилось до конца, что мы хотели. В целом команда билась до конца, и я благодарен всем игрокам – не только играющему составу, но и запасным, которые были с нами весь турнир, помогали в атмосфере, были с нами всегда. Благодарность ребятам за проведенное время подготовки к турниру и сам турнир.
Третьяк сказал, что буду работать дальше? Хороший вопрос. У меня есть контракт с ФХР, он действует. Для меня это тоже важно, я бы хотел продолжить работу со сборной, представлять страну на ЧМ. Что ещё тут добавишь?», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 20 февраля 2022
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