Анттила: у русских всегда отличная команда, выходить против неё — это вызов. А их я люблю

Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила подвёл победной для команды итоги Олимпиады-2022.

«Думаю, сегодня мы сыграли лучший матч на Олимпиаде. Россия — похожая на нас команда. Они хорошо действовали в защите, позволили нам создать всего пару явных шансов на гол. После двух периодов мы говорили, что нужно больше бросать, нужно создавать трафик перед воротами.

«Мечта стала реальностью. Это было непросто. Ради такого ты и играешь в хоккей. Матчи со сборной России — это всегда большая битва, у нас долгая история противостояния. Такая же, как против шведов. Я реально получаю удовольствие от такого. У русских всегда отличная команда, выходить против неё — это вызов. А вызовы я люблю!» – передаёт слова Анттилы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.