«Теперь у нас два вратаря-победителя ОИ». «Металлург» поздравил Олкинуору

В «Металлурге» поздравили вратаря сборной Финляндии Юхо Олкинуору с победой в финале Олимпийских игр в Пекине.
«Поздравляем Юхо Олкинуору с золотом Олимпиады! Теперь в нашей команде два вратаря-победителя Олимпиад: Василий Кошечкин и Юхо Олкинуора – редчайший случай в истории профессионального хоккея», — написали представители пресс-службы магнитогорского «Металлурга» в своём «твиттере».
Ранее в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Напомним, сборная России стала олимпийским чемпионом на предыдущих Играх. В финале Олимпиады в Пхёнчхане-2018 россияне победили команду Германии.
- 20 февраля 2022
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