Сборная Финляндии по хоккею в «Твиттере»: вы празднуете?

Сегодня, 20 февраля, в Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Финны одержали победу со счётом 2:1, завоевав первые в истории страны золотые медали олимпийского хоккейного турнира.



Федерация хоккея Финляндии на своей странице в «Твиттере» опубликовала фотографию празднования на льду с подписью: «Вы празднуете?»

Напомним, Сборная Финляндии не проиграла ни одного матча на турнире, выиграв три матча на групповом этапе и три – в плей-офф. В финальной встрече финны уступали после первого периода 0:1, но забросили по шайбе во второй и третьей двадцатиминутках и одержали победу.

Ране еФинляндия дважды становилась серебряным призёром Олимпиады и четырежды – бронзовым.