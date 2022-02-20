А. Юдин: беготни и борьбы недостаточно для того, чтобы побеждать на Олимпиаде

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин считает, что в игре нашей сборной абсолютно не было креатива и обыграть финнов в финале Олимпиаде практически не было шансов.



«На мой взгляд, результат закономерный. Второе место для нынешней сборной – уже большой успех. В финале мы проиграли по всем статьям. Финны владели преимуществом, много атаковали, создавали остроту. Играли в тот самый советский хоккей – пас-открывание-хороший бросок. А вот у нас не было тех, кто мог взять игру на себя, повести партнеров за собой. Отметил бы вратаря Федотова, который выручал в, казалось бы, безнадежных ситуациях.



Тренерский штаб финнов показал свою работу, свой высокопрофессиональный уровень. К этой победе финны шли через усердную работу, продемонстрировали системный подход. У игроков нашей сборной «просела физика», когда нужно было прибавлять – у них не было сил, движения. Беготни и борьбы недостаточно для того, чтобы побеждать. Как раз в этом матче не хватило Антона Бурдасова, который мог бы своими действиями обострить игру и спасти нашу команду от поражения. А вот форварда финнов Лео Комарова, выступающего за СКА, хотелось бы поздравить с олимпийским золотом» — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.