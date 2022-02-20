Тарасова — о сборной России по хоккею: очень плохо! Нельзя рассчитывать на такую команду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о сборной России по хоккею, которая завоевала серебряные медали Олимпиады.



«Сейчас мы не самые сильные в мире. Вы как сами думаете, раз мы проиграли, то слабые мы или сильные (вопрос журналисту. Прим «Чемпионата»)? Для победы нужно желание. Если бы оно было — не проиграли бы. Это же всё-таки Олимпийские игры. Очень плохо, что проиграли. Не просто плохо, а очень плохо! Нельзя рассчитывать на такую команду», – сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, после первого периода россияне вели в счёте 1:0, но во второй и третьей двадцатиминутках пропустили по голу и уступили.