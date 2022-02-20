Воронков: попозже придёт, что мы серебро выиграли. Сейчас — опустошение

Нападающий сборной России Дмитрий Воронков подвёл итоги Олимпиады в Пекине, где россияне заняли второе место, уступив в финале Финляндии (1:2).



«На другое рассчитывали, надеялись. Серебряная медаль – тоже медаль, попозже придёт, мне кажется, что мы серебро выиграли. Сейчас – опустошение. Все старались… Забивать надо было, не знаю, что здесь сказать. Насколько доволен своим звеном, которое забило почти все ключевые голы? Сегодня надо было забивать. Сегодня был самый главный матч, сегодня надо было забивать.



После удаления до конца матча со мной поговорили, чтобы не отвечал на провокации, поменьше эмоций старался проявлять. Что сейчас об этом говорить? Дай бог, ещё будут такие шансы...» — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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