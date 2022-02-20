Ковальчук: это современный хоккей. Сегодня победили финны, которые вымучивали каждый гол

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук подвёл итоги Олимпиады-2022, где россияне заняли второе место, уступив в финале команде Финляндии (1:2).
«Чувства смешанные от турнира, хотелось выиграть. Сложно что-то говорить, но выражу огромную благодарность ребятам, у них были непростые условия подготовки, кто-то болел, кто-то позже приехал, но они все делали всё по совести, трудились, бились, поэтому им огромное спасибо.
Серебро — хороший результат? Я не люблю серебро. Но это начало чего-то большого, парни будут понимать, какие требования в сборной, как к ним относятся. Ни к одному человеку претензий нет.
Это современный хоккей. Сегодня победили финны, которые вымучивали каждый гол.
Я бы не сказал, что финны доминировали сегодня. Они играли в свою игру. Мы забили первыми, что было огромным плюсом», – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, по ходу матча россияне вели в счёте 1:0.
- 20 февраля 2022
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