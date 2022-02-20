Кого бы вы хотели видеть тренером сборной России?
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Сегодня, 20 февраля, в Пекине (Китай) завершился олимпийский турнир по хоккею. Сборная России, выступавшая под руководством Алексея Жамнова, заняла второе место, уступив команде Финляндии в финале со счётом 1:2.
Ранее по ходу турнира россияне уступили только команде Чехии на групповом этапе.
После финала глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым продолжит работать в сборной России.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кого бы вы хотели видеть тренером сборной России?» и предлагает следующие варианты: Алексей Жамнов, Илья Ковальчук, Олег Знарок, Валерий Брагин, Вячеслав Быков, Сергей Фёдоров, Игорь Никитин, Боб Хартли или кто-то другой.
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