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Кого бы вы хотели видеть тренером сборной России?

Кого бы вы хотели видеть тренером сборной России?
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Сегодня, 20 февраля, в Пекине (Китай) завершился олимпийский турнир по хоккею. Сборная России, выступавшая под руководством Алексея Жамнова, заняла второе место, уступив команде Финляндии в финале со счётом 1:2.

Ранее по ходу турнира россияне уступили только команде Чехии на групповом этапе.

После финала глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым продолжит работать в сборной России.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кого бы вы хотели видеть тренером сборной России?» и предлагает следующие варианты: Алексей Жамнов, Илья Ковальчук, Олег Знарок, Валерий Брагин, Вячеслав Быков, Сергей Фёдоров, Игорь Никитин, Боб Хартли или кто-то другой.

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