Алексей Морозов: игроки КХЛ завоевали на Олимпиаде-2022 47 из 75 медалей

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал выступление представителей КХЛ на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«На прошедшей Олимпиаде в Пекине выступало более 120 игроков КХЛ, что составило 40% от общего числа участников хоккейного турнира. Хоккеисты нашей Лиги играли важную роль в своих командах, в символической сборной турнира оказалось пять из шести представителей КХЛ, шестым стал молодой словацкий вундеркинд Юрай Слафковски, который вместе с вратарем минского «Динамо» Патриком Рибаром привел свою команду к первым олимпийским медалям.
Финал стал настоящей витриной нашей Лиги – 35 из 42 игроков, принявших участие в матче, являются игроками КХЛ. Российская сборная завоевала серебряные медали. Молодые ребята Арсений Грицюк, Александр Никишин и другие проявили себя ярко и показали, что в своём возрасте могут играть на таком высоком уровне. Хочется поддержать ребят, все бились до последнего в каждом матче.
Финнов поздравляем с первой в истории победой на Олимпийских играх, а всего игроки КХЛ завоевали на этой Олимпиаде 47 из 75 медалей, что стало рекордным для нашей Лиги.
Желаем игрокам поскорее вернуться в расположении своих клубов и начать подготовку к плей-офф. Хоккейный сезон продолжается, и всё самое интересное еще впереди, ждем 1 марта, когда стартует розыгрыш Кубка Гагарина!» — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
- 20 февраля 2022
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