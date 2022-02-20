Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Морозов: игроки КХЛ завоевали на Олимпиаде-2022 47 из 75 медалей

Алексей Морозов: игроки КХЛ завоевали на Олимпиаде-2022 47 из 75 медалей
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал выступление представителей КХЛ на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«На прошедшей Олимпиаде в Пекине выступало более 120 игроков КХЛ, что составило 40% от общего числа участников хоккейного турнира. Хоккеисты нашей Лиги играли важную роль в своих командах, в символической сборной турнира оказалось пять из шести представителей КХЛ, шестым стал молодой словацкий вундеркинд Юрай Слафковски, который вместе с вратарем минского «Динамо» Патриком Рибаром привел свою команду к первым олимпийским медалям.

Финал стал настоящей витриной нашей Лиги – 35 из 42 игроков, принявших участие в матче, являются игроками КХЛ. Российская сборная завоевала серебряные медали. Молодые ребята Арсений Грицюк, Александр Никишин и другие проявили себя ярко и показали, что в своём возрасте могут играть на таком высоком уровне. Хочется поддержать ребят, все бились до последнего в каждом матче.

Финнов поздравляем с первой в истории победой на Олимпийских играх, а всего игроки КХЛ завоевали на этой Олимпиаде 47 из 75 медалей, что стало рекордным для нашей Лиги.

Желаем игрокам поскорее вернуться в расположении своих клубов и начать подготовку к плей-офф. Хоккейный сезон продолжается, и всё самое интересное еще впереди, ждем 1 марта, когда стартует розыгрыш Кубка Гагарина!» — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Новость по теме
Грицюк – о поражении в финале Олимпиады: пустота сейчас. Нет никаких чувств
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022